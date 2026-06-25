HSV erreicht Millionen-Angebot

Die SV Elversberg bietet dem Hamburger SV offenbar etwas weniger als zwei Millionen Euro für die Dienste von Immanuel Pherai (25). Das ist einem Bericht der ‚Hamburger Morgenpost‘ zu entnehmen. Abzuwarten bleibt, ob die Hanseaten die Offerte annehmen werden.

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Pherai spielte die Rückrunde bereits auf Leihbasis im Saarland (vier Scorerpunkte in 13 Einsätzen). Der Bundesliga-Aufsteiger hätte den Spielmacher per Kaufoption für 2,5 Millionen Euro an Bord holen können, will nun aber stattdessen den Preis ein wenig drücken. Pherai selbst würde gerne bei der SVE bleiben.