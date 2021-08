PSG-Kabine freut sich schon auf Messi

Bei Paris St. Germain reiben sie sich beim Gedanken an die Ankunft von Superstar Lionel Messi (34) schon die Hände. „Wir werden die beste Mannschaft der Geschichte haben, das ist eine Wahnsinnssache“, zitiert die ‚L’Équipe‘ einen erfahrenen PSG-Profi. Offenkundig ist der Optimismus in Frankreichs Hauptstadt groß.

Am Donnerstagabend ließ der FC Barcelona die Bombe platzen und verkündete, dass man aus finanziellen Gründen mit der Klubikone nicht verlängern könne. Nun drängt sich vor allem PSG als neuer Arbeitgeber auf. In spanischen Medien kursiert bereits die Meldung, dass Barça-Präsident Joan Laporta gegenüber Fans Messis nahenden PSG-Wechsel ausgeplaudert hat. In wenigen Tagen dürfte Klarheit herrschen.