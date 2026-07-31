Klarer BVB-Plan bei El Mala & Sancho

Bislang stößt Borussia Dortmund beim 1. FC Köln auf taube Ohren. Halbseidene Angebote mit Bonus-Staffelungen reichen FC-Boss Thomas Kessler nicht aus, um über den Verkauf von Said El Mala (19) überhaupt nachzudenken.

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Überzeugen wird die Kölner erst eine Summe um die 50 Millionen Euro, die seit Wochen als Richtwert im Raum stehen. Andererseits ist es auch legitim von der BVB-Führung, sich dieser Schmerzgrenze nur schrittweise anzunähern.

BVB mit klarer Priorität

Fakt ist: El Mala soll in diesem Sommer unbedingt kommen. Bei der Borussia betrachtet man den pfeilschnellen Rechtsfuß als potenziellen Unterschiedsspieler, auch wenn man sich bewusst ist, dass in puncto Spiel gegen den Ball noch größerer Nachholbedarf besteht. Das ist allerdings auch nicht verwunderlich, denn El Mala hat keine klassische Ausbildung in einem Bundesliga-Leistungszentrum genossen.

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Unter den Tisch gefallen ist nicht ganz überraschend das Interesse an Jadon Sancho (26). Die Verpflichtung, die ohnehin nie konkret geplant gewesen sei, wird nach Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ immer unwahrscheinlicher.

An der Strobelallee habe man nicht den Eindruck, dass Sancho noch einmal jener Unterschiedsspieler werden kann, der er in seiner ersten BVB-Zeit war.

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Ganz abschreiben sollte man die Personalie aber trotzdem nicht. Schließlich ist Sancho ablösefrei auf dem Markt und könnte bei Verzicht auf größere Teile seines England-Gehalts fast zum Schnäppchen werden. Hinzu kommt, dass er noch bis Ende Januar unterschreiben dürfte. Nicht auszuschließen also, dass sich der Dribbler auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber in Geduld üben muss.