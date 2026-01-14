Menü Suche
Kommentar
Offiziell Eredivisie

Ajax verpflichtet Ibrahimovic

von David Hamza - Quelle: ajax.nl
1 min.
Maximilian Ibrahimovic guckt in die Luft @Maxppp

Maximilian Ibrahimovic wechselt vom AC Mailand zu Ajax Amsterdam. Der 19-jährige Außenstürmer kommt per Leihe samt Kaufoption. Die Vertragsklausel beträgt dem Vernehmen nach 3,5 Millionen Euro. Der Sohn von Ex-Ajax- und Milan-Profi Zlatan Ibrahimovic kam in der Hinrunde für die Mailänder Nachwuchsmannschaft in der Serie D zum Einsatz.

Unter der Anzeige geht's weiter
AFC Ajax
Welcome to Ajax, Maximilian Ibrahimović 🇸🇪
Bei X ansehen

Ajax-Sportchef Marijn Beuker erklärt: „Er ist ein talentierter Stürmer mit einem guten Gespür für die Positionierung im und um den Strafraum und er ist sehr zielstrebig im Abschluss. Er ist dribbelstark und hat vor allem eine großartige Siegermentalität und einen hervorragenden Trainingscharakter. Er wird zunächst vor allem bei Jong Ajax Spielzeit bekommen und während der Saison regelmäßig zwischen Jong Ajax und der ersten Mannschaft pendeln.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Eredivisie
Serie A
Ajax
Mailand
Maximilian Zlatan Seger Ibrahimović

Weitere Infos

Eredivisie Eredivisie
Serie A Serie A
Ajax Logo Ajax Amsterdam
Mailand Logo AC Mailand
Maximilian Zlatan Seger Ibrahimović Maximilian Zlatan Seger Ibrahimović
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert