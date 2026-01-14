Ajax verpflichtet Ibrahimovic

Maximilian Ibrahimovic wechselt vom AC Mailand zu Ajax Amsterdam. Der 19-jährige Außenstürmer kommt per Leihe samt Kaufoption. Die Vertragsklausel beträgt dem Vernehmen nach 3,5 Millionen Euro. Der Sohn von Ex-Ajax- und Milan-Profi Zlatan Ibrahimovic kam in der Hinrunde für die Mailänder Nachwuchsmannschaft in der Serie D zum Einsatz.

Ajax-Sportchef Marijn Beuker erklärt: „Er ist ein talentierter Stürmer mit einem guten Gespür für die Positionierung im und um den Strafraum und er ist sehr zielstrebig im Abschluss. Er ist dribbelstark und hat vor allem eine großartige Siegermentalität und einen hervorragenden Trainingscharakter. Er wird zunächst vor allem bei Jong Ajax Spielzeit bekommen und während der Saison regelmäßig zwischen Jong Ajax und der ersten Mannschaft pendeln.“