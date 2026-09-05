DFB-Rückkehr: Großes Bewerbungsschreiben an Klopp

Gleich zehn deutsche Spieler standen beim VfB Stuttgart beim gestrigen Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln (4:1) in der Startelf. Bei mindestens einem könnte bald das DFB-Comeback anstehen.
Als Josha Vagnoman in der Nachspielzeit der Partie gegen den 1. FC Köln (4:1) ein absolutes Traumtor erzielte, griff er beim Torjubel wie gewohnt zum Telefonhörer. Diesmal könnte man das spitzfindig auch als Aufforderung an Jürgen Klopp verstehen, ihn am 17. September für die anstehenden Länderspiele zu berufen. Der neue Bundestrainer saß gestern auf der Tribüne in der MHP Arena.
Mr. Traumtor am Apparat 📞☎️#VfB | #VfB1893 | #Bundesliga | #VfBKOE pic.twitter.com/7ndHHAxnfy— VfB Stuttgart 1893 (@VfB) September 5, 2026
Wie realistisch ist das Szenario Vagnoman für Deutschland?
Klar ist erstens: Hinten rechts hat der DFB eine chronische Schwachstelle. Klar ist zweitens: Vagnoman hat an den ersten beiden Bundesligaspieltagen ein großes Bewerbungsschreiben abgegeben. Zwei Tore in zwei Spielen, dazu eine Vorlage gegen den FC.
Klar ist drittens: Vagnoman (zwei Länderspiele) gilt schon lange als potenzielle DFB-Lösung, leistet sich im bisherigen Karriereverlauf aber zu viele Aussetzer. Und auch in dieser Saison stehen auf der Uhr schon ein Eigentor gegen den FC Bayern (1:5) sowie eine vergebene hundertprozentige Torchance gegen den FC, die es in jeden Saisonrückblick schaffen dürfte.
Kimmich zurück ins Mittelfeld
Gut für den 25-Jährigen ist aber, dass sich für hinten rechts weiterhin keine andere gelernte Lösung aufdrängt. Joshua Kimmich (31) dürfte beim DFB jedenfalls ins Mittelfeld zurückkehren.
Vagnoman ist 1,90 Meter groß, schnell, hat Drang nach vorne und geht viele Meter. Ein Profil, das Klopp sicherlich gefällt. Doch klar ist viertens: Den perfekten Rechtsverteidiger für Deutschland muss er sich erst noch backen.
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