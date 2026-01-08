Menü Suche
Überzeugende WM: Liverpool angelt sich Toptalent

von Martin Schmitz - Quelle: Fabrizio Romano
Der FC Liverpool steht vor der Verpflichtung von Mor Ndiaye. Wie Fabrizio Romano vermeldet, hat der amtierende englische Meister eine mündliche Einigung mit dem senegalesischen Klub Amitié FC über einen Wechsel des Innenverteidigers erzielt.

Der 18-Jährige wusste bei der U17-Weltmeisterschaft im vergangenen Herbst in Katar zu überzeugen. Dort stand er für Senegal in allen vier Partien in der Startelf.

