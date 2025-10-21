Menü Suche
FC Bayern: Duo fällt gegen Brügge aus

von Fabian Ley
Der FC Bayern muss das Champions League-Duell gegen den FC Brügge am morgigen Mittwoch (21 Uhr) aller Voraussicht nach ohne Serge Gnabry bestreiten. Der Offensivspieler fehlte beim heutigen Abschlusstraining und absolvierte stattdessen ein individuelles Lauftraining. Der 30-Jährige hatte das Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund (2:1) am vergangenen Samstag bereits wegen Adduktorenproblemen verpasst.

Auch hinter der Einsatzfähigkeit von Josip Stanisic steht ein Fragezeichen. Der variabel einsetzbare Verteidiger, der sich vor rund einem Monat eine Teilverletzung des Innenbands im rechten Knie zugezogen hatte, konnte wie am gestrigen Montag Teile des Mannschaftstrainings mitmachen. Ob der 25-Jährige wieder in den Kader zurückkehren wird, ist offen.

Update (16:37 Uhr): Trainer Vincent Kompany hat auf der Pressekonferenz inzwischen den Ausfall des Duos bestätigt.

