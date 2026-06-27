Liverpool: Iraola bringt zwei Neue mit

Tommy Elphick und Shaun Cooper folgen Andoni Iraola zum FC Liverpool. Informationen von ‚Sky Sports‘ zufolge stehen die Assistenztrainer kurz davor, den AFC Bournemouth zu verlassen, um an der Anfield Road in derselben Funktion anzuheuern.

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Iraola, der Anfang Juni als neuer LFC-Coach vorgestellt wurde, hatte mit dem Duo seit 2023 in Bournemouth zusammengearbeitet, jetzt will man die erfolgreiche Zusammenarbeit in Liverpool fortsetzen. Übers Wochenende sollen die entsprechenden Verträge unterzeichnet werden.