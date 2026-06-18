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Zweites Spiel: Der Stand bei Davies

von Tobias Feldhoff
1 min.
Alphonso Davies sitzt beim FC Bayern immer öfter nur auf der Bank @Maxppp

Alphonso Davies (25) hat seine jüngste Oberschenkelverletzung soweit ausgestanden. Für das Aufeinandertreffen mit Katar um Mitternacht hat der Linksverteidiger des FC Bayern grünes Licht gegeben. „Alphonso macht einen wirklich guten Eindruck. Es geht also nur darum: ‚Okay, was ist das für ein Spiel, was ist das für eine Situation und wie kann Alphonso uns in diesem Moment am besten helfen?‘ – Aber er ist bereit, er steht zur Verfügung“, sagte Kanadas Nationaltrainer Jesse Marsch auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

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Das 1:1 zum Auftakt gegen Bosnien-Herzegowina hatte Davies noch verpasst. Dort wurde er von Richie Laryea (31) vertreten, der allerdings bei weitem nicht die Durchschlagskraft des Bayern-Stars besitzt. Bei einem Sieg gegen Katar stünden Kanadas Chancen auf das Vorrücken in die K.o.-Phase sehr gut.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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