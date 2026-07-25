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Kurioser Leak: Neuer Klub für Schenten

von Dominik Sandler - Quelle: Nieuwe Ster Parkstad
Fynn Schenten will sich durchsetzen @Maxppp

Der 1. FC Köln parkt Fynn Schenten voraussichtlich in den Niederlanden. Wie die Zeitung ‚Nieuwe Ster Parkstad‘ berichtet, hat Robbie Servais, Technischer Direktor bei Roda JC Kerkrade, bestätigt, dass der 18-Jährige zum niederländischen Zweitligisten wechseln soll. Roda hat sogar schon überrascht, als bei einem Testspiel plötzlich „Willkommen, Fynn“ auf der Anzeigetafel zu lesen war.

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Bestätigt ist der Transfer aber noch nicht. Schenten wird voraussichtlich für ein Jahr verliehen. Zuletzt waren auch Klubs aus Belgien und Österreich sowie der FC Porto am Angreifer interessiert. Schenten steht beim FC noch bis 2030 unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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