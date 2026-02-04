Übernimmt Rosen in Wolfsburg?

Beim VfL Wolfsburg könnte Geschäftsführer Peter Christiansen vor dem Aus stehen. Ein Kandidat für die Nachfolge ist laut dem ‚kicker‘ Alexander Rosen. Unter anderem Marcel Schäfer (RB Leipzig), Sebastian Kehl (Borussia Dortmund), Christoph Freund (FC Bayern) und Fabian Wohlgemuth (VfB Stuttgart) wurden in der Vergangenheit schon mit dem VfL in Verbindung gebracht.

Rosen war 14 Jahre lang erfolgreich bei der TSG Hoffenheim, ehe sich im Sommer 2024 die Wege trennten. Seitdem ist der 46-Jährige ohne Verein. Christiansen steht in Niedersachsen noch bis 2027 unter Vertrag. Intern gibt es aber reichlich Kritik an der Arbeit des Dänen. Auch deshalb ist eine vorzeitige Trennung laut dem Fachmagazin im Bereich des Möglichen.