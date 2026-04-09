Doll bringt sich ins Spiel

Thomas Doll möchte zeitnah auf die Trainerbank zurückkehren. „Ich habe ja extra eine Pause gemacht. Der Kleinste ist aus dem Gröbsten raus. Und jetzt habe ich Lust, wieder mal den Rasen zu schnuppern. Es kribbelt wieder und es kann losgehen. Ich merke, dass auch mein Trainerteam wieder loslegen will“, offenbart Doll gegenüber der ‚Bild‘, „mir fehlen die Wochenenden, die Wettkämpfe. Mein ganzes Leben hat sich am Wochenende im Wettkampf abgespielt.“

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Seit Juni 2024 ist Doll ohne Anstellung, seine letzte Station war in Indonesien bei Persija Jakarta. An Anfragen mangelt es dem Übungsleiter, der in Deutschland schon Borussia Dortmund, den Hamburger SV und Hannover 96 trainiert hatte, offenbar nicht. „Es gab immer wieder Anfragen, vor allem aus dem Ausland. Ich hatte jetzt kürzlich ein paar Sachen, einige waren ganz interessant, einige nicht so“, verrät Doll.