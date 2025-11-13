Menü Suche
Bayern forciert Read-Transfer

von David Hamza - Quelle: Sky
Die Gerüchte um einen Wechsel von Givairo Read (19) zum FC Bayern werden heißer. Nach Informationen von ‚Sky‘ machen die Münchner in ihren Bemühungen Fortschritte, Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Freund seien in den Poker „eingeschaltet“.

Großes Interesse an Read zeigen aber auch Vereine aus England. Als mögliche Ablöse für den Rechtsverteidiger von Feyenoord Rotterdam stehen 25 bis 35 Millionen Euro im Raum.

