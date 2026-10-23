FC Bayern: Vier Ausfälle gegen Freiburg?

Der FC Bayern muss womöglich gegen den SC Freiburg auf vier Stammkräfte verzichten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, fehlten beim heutigen Training des Rekordmeisters Joshua Kimmich und Manuel Neuer. Während Kimmich noch aufgrund eines Trauerfalls pausiert und deshalb auch für die Partie am Sonntag fraglich ist, setzte Neuer erneut aus, um seinen angeschlagenen Fuß zu schonen.

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Der 40-jährige Torhüter war im Leistungszentrum der Münchner aktiv, trainierte dort individuell und unterzog sich weiteren Behandlungen. Gegen RB Leipzig (6:1) und Viking Stavanger (3:3) zwang ihn eine Ansammlung von Flüssigkeit im Fuß zum Zuschauen. Neben Jamal Musiala (Muskelfaserriss) fehlt auch Luis Díaz. Der Kolumbianer zog sich gegen den FC Arsenal (2:2) einen kleinen Muskelbündelriss zu und kann womöglich erst in sechs Wochen wieder eingreifen.