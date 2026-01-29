Dompé flieht mit E-Scooter | Kurioser Fehler von Mourinho

Kein Lerneffekt

In den vergangenen Jahren war es ruhig geworden um den einstigen Chaos-Klub Hamburger SV. Alles wurde dem Ziel Aufstieg untergeordnet, das nach sieben Jahren Zweitklassigkeit im vergangenen Sommer endlich erreicht wurde. Doch kaum sind die Rothosen zurück in der Bundesliga, halten auch wieder die Skandale an der Elbe Einkehr. Nach der Affäre um den ehemaligen Sportvorstand Stefan Kuntz, der sich mit Vorwürfen der sexuellen Belästigung konfrontiert sieht, steht nun Jean-Luc Dompé im Mittelpunkt des Geschehens.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, wurde der Flügelspieler wegen Trunkenheit am Steuer von der Polizei aufgegriffen. Am Sonntagmorgen um 7 Uhr wurde der 30-Jährige gestoppt und musste pusten. Das Ergebnis: 1,4 Promille, Führerschein beschlagnahmt. Auch eine rote Ampel soll Dompé laut dem ‚Hamburger Abendblatt‘ überfahren haben. Im Anschluss schnappte er sich einen E-Scooter, wurde dabei ebenfalls erwischt und hat nun eine weitere Anzeige am Hals.

Inzwischen wurde der Rechtsfuß bis auf weiteres suspendiert. Das Brisante: Dompé ist Wiederholungstäter, Anfang 2023 lieferte er sich mit Teamkollege William Mikelbrencis (21) ein illegales Straßenrennen und crashte in eine Bushaltestelle. Bleibt zu hoffen, dass Dompé anstatt der Straßen bald wieder die Strafräume unsicher macht.

Happy End

Es läuft die Nachspielzeit, Real Madrid braucht ein Tor, um unter die Top acht der Champions League zu kommen, Benfica Lissabon braucht trotz 3:2-Führung ein Tor, um in die Playoffs einzuziehen. Doch dann geschieht etwas, was die portugiesischen Anhänger verzweifeln lässt. Torwart Anatoliy Trubin (24) spielt auf Zeit, die Portugiesen wissen schlichtweg nicht, dass sie noch ein Tor brauchen. Erst kurz vor Ende der Nachspielzeit dringt es zu ihnen durch – zu spät müsste man meinen. Doch einen allerletzten Freistoß gibt es noch. Und tatsächlich köpft ausgerechnet Keeper Trubin das entscheidende 4:2.

Die Freude kennt keine Grenzen. „Wir sind nicht stark im Kopfballspiel gewesen, aber der Große ging hin und machte ein spektakuläres Tor. Wir wussten, dass er es kann – wir wussten es“, jubelte Trainer José Mourinho nach dem Spiel und gab zu: „Ich dachte, wir wären im Rennen – Sekunden später hieß es dann, dass dem nicht so ist – also schickte ich Trubin nach vorn.“ Auch die Presse überschlägt sich. Die ‚Bild‘ spricht von „Wahnsinn“, ‚O Jogo‘ von einem „epischen“ Treffer und die ‚A Bola‘ will ein „Wunder“ gesehen haben. Geschichten, die nur der Fußball schreibt.