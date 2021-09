Diaby träumt von Topklub – Weg vorgezeichnet?

Der Plan ging auf: Trotz immerhin 25 Liga-Einsätzen als Teenager entschied sich Moussa Diaby 2019, seinen Ausbildungs- und Lieblingsklub Paris St. Germain zugunsten von mehr Spielpraxis in Richtung Bayer Leverkusen zu verlassen. 15 Millionen Euro Ablöse flossen damals.

„Ich sage nicht, dass man mir bei PSG kein Vertrauen entgegengebracht hat“, blickt Diaby gegenüber der ‚L’Équipe‘ zurück, „aber vor mir standen sehr gute Spieler.“ Anders als am Rhein: „In Leverkusen gab es keine Spieler wie in Paris.“ Also wurde Diaby gleich „als wichtiger Spieler im Team wahrgenommen.“

Viel Erfahrung mit 22

Mittlerweile ist der Flügelstürmer ein Fixpunkt bei der Werkself. Schon 90 Mal lief Diaby für Bayer auf, erzielte 21 Tore und gab 24 Vorlagen. Mit seinen 22 Jahren hat der Linksfuß also schon eine Menge Erfahrung gesammelt. Beste Voraussetzungen also für eine große Karriere?

Diaby jedenfalls hat hohe Ziele und „Vertrauen in mich selbst“. Auch das Kapitel PSG hat er noch nicht abgehakt: „Ich sagte mir, dass ich gehen muss, um gestärkt zurückzukommen. Warum soll ich nicht eines Tages mit einem anderen Status zu PSG zurückkehren?“

Debüt fürs Nationalteam

Diaby weiter: „Eines meiner Ziele ist es, eines Tages in einen Klub dieses Kalibers mit einem hohen Status zu gehen.“ In Leverkusen betreibt der Dribbler dafür kräftig Eigenwerbung, debütierte zuletzt sogar für die französische Nationalmannschaft. Auch dort hinterließ Diaby Eindruck.

Seine größte Waffe ist fraglos der immense Antritt, der selbst bei den meisten Topklubs ein Alleinstellungmerkmal sein könnte. Zudem ist Diaby stark im Eins-gegen-Eins und schraubte zuletzt auch seine Scorerwerte in die Höhe. In der Entscheidungsfindung und Ballbehauptung kann er aber noch zulegen. Schafft er das, steht der ganz großen Karriere wenig im Weg.