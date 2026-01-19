„Falsche Behauptungen“: Güner-Berater kritisiert Gladbach

Die Transferposse um Borussia Mönchengladbachs Talent Can Armando Güner (18) geht in die nächste Runde. Nun meldet sich der Berater des Offensivjuwels bei ‚Sky‘ zu Wort. Im Raum steht ein Wechsel des Flügelspielers zu Galatasaray noch in diesem Winter. Vor einer Woche war Güner mit seinem Berater Mehmet Eser in die Türkei geflogen, um Gespräche mit dem Istanbul-Klub zu führen. Rouven Schröder, der Sportvorstand der Fohlen, hatte sich über die Reise irritiert gezeigt, habe „davon nur aus der Presse erfahren“.

Güners Berater stellt jedoch gegenüber dem Bezahlsender klar: „Das entspricht nicht ganz der Wahrheit. […] Ich habe mehrfach versucht, die Gladbacher Verantwortlichen über die Reise zu informieren, ohne einen Rückruf zu bekommen. Nachdem wir Anfang Januar ein erneutes Vertragsangebot von Gladbach abgelehnt haben, wurde mir von den Verantwortlichen mitgeteilt, dass ich für Armando im Januar einen neuen Verein suchen soll. Ich bin nicht glücklich darüber, wie der Verein mit einem so jungen Menschen umgegangen ist. Ich kann nicht dabei zusehen, wie falsche Behauptungen über einen jungen Spieler in die Welt gesetzt werden.“ Für den heutigen Montag sind laut ‚Sky‘ Verhandlungen zwischen den beiden Klubs geplant.