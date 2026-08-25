Rafael Leão (27) bietet sich womöglich plötzlich die Möglichkeit, in der Premier League unterzukommen. Gianluca Di Marzio und Matteo Moretto berichten unisono, dass Aston Villa die Fühler nach dem Flügelstürmer ausstreckt. Die Engländer sollen mit dem AC Mailand schon die Verhandlungen aufgenommen haben, Leão selbst stehe dem Wechsel offen gegenüber.

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In eine ganz andere Kerbe schlägt Sacha Tavolieri, dem zufolge ein Engagement in Birmingham für den Portugiesen (49 Länderspiele) nicht infrage kommt. Laut Tavolieri will sich Leão im Falle eines Milan-Abschieds ausschließlich Galatasaray anschließen. Auch ein Angebot von Al Hilal habe er deswegen ausgeschlagen.