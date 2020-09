Leno bekommt neuen Herausforderer

Der FC Arsenal verpflichtet einen neuen Torhüter. Wie die Gunners offiziell vermelden, wechselt Runar Alex Runarsson (25) vom FCO Dijon in den Norden Londons. Der isländische Nationalkeeper kostet dem Vernehmen nach gut eine Million Euro Ablöse und unterschreibt für vier Jahre.

Runarssons Auftrag bei Arsenal ist klar: Er soll die Lücke schließen, die der zu Aston Villa gewechselte Emiliano Martínez hinterlassen hat und zur Stelle sein, wenn sich Platzhirsch Bernd Leno verletzen oder schwächeln sollte.

Welcome to The Arsenal, Alex Runarsson 🔴



👋 @runaralex