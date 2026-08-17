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Bundesliga

Eberl-Vertrauter vor Bayern-Rauswurf

von Dominik Schneider - Quelle: Abendzeitung
Nils Schmadtke trägt Daunenjacke @Maxppp

Für Nils Schmadtke endet das Kapitel FC Bayern offenbar früher als erwartet. Nach Informationen der ‚Abendzeitung‘ planen die Münchner die Trennung vom Chefscout. Erst seit Ende 2024 besetzte der Sohn von Jörg Schmadtke den wichtigen Posten beim Rekordmeister.

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Seine Entscheidung und seine Arbeitsweise wurden dem Bericht zufolge intern aber immer mehr zum kritischen Gesprächsthema. Der enge Vertraute von Max Eberl blieb mit seinen kostenintensiven Veränderungen im Scouting der Münchner darüber hinaus ohne große Erfolge. Eberl selbst sei über die bevorstehende Entscheidung schon informiert worden, heißt es.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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