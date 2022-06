Bayer 04: Mudryk-Transfer droht zu platzen

Der Transfer von Mykhaylo Mudryk zu Bayer Leverkusen könnte doch noch platzen. FT kann einen Bericht des ‚kicker‘ bestätigen, laut dem es mittlerweile fraglich ist, ob die Werkself die Verpflichtung des Spielers von Shakhtar Donetsk noch erfolgreich abschließen kann. Mit dem 21-Jährigen ist sich Bayer längst einig, mit dem Klub verständigte man sich etwas später auf eine Ablöse von rund 20 Millionen Euro.

Dennoch hakt der Deal, die Donezk-Seite bleibt still und verzögert damit eine Finalisierung des Transfers. FT berichtete bereits Anfang Juni, dass der Mudryk-Deal deshalb stagniert. Die Vermutung liegt nahe, dass der ukrainische Erstligist den Preis für sein Talent in die Höhe treiben und auf Angebote anderer Klubs warten will. Als erste Alternative für Mudryk hat Bayer nach FT-Informationen Luis Sinisterra (22) von Feyenoord Rotterdam auf der Liste.