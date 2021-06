EM: Die FT-Topelf der Gruppenphase

Spieler der Gruppenphase: Cristiano Ronaldo

Zweifelsohne hat Cristiano Ronaldo bewiesen, dass er weiterhin auf höchstem Niveau abliefert. Trotz seines Alters von 36 Jahren ist er den meisten Profis in Sachen Professionalität, Athletik und Kaltschnäuzigkeit noch immer weit voraus. Mit sagenhaften fünf Treffern in drei Partien führt er die Torjägerliste des Turniers an. Zudem egalisierte er mit seinem 109. Länderspieltor den Rekord von Ali Daei (Iran). Im Achtelfinale hat er die Chance, alleiniger Rekordhalter zu werden.

Die Topelf der Gruppenphase