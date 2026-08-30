Die 2:3-Niederlage gegen Aufsteiger SV Elversberg hat die Verantwortlichen bei Bayer Leverkusen womöglich noch einmal aufgeschreckt. Ob der Kader wirklich schon ideal für die gestartete Saison gerüstet ist, scheint fraglich. Möglicherweise schlägt Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes noch auf dem Transfermarkt zu.

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Laut der ‚Mundo Deportivo‘ hat sich die Werkself in den Transferpoker um Marc Casadó eingeschaltet. Der spanischen Sportzeitung zufolge befindet sich Leverkusen neben Besiktas in der aussichtsreichsten Position, um den 22-Jährigen vom FC Barcelona loszueisen. Zuletzt wurde Casadó unter anderem auch mit RB Leipzig und dem FC Everton in Verbindung gebracht.

Dass bei Bayer 04 inzwischen mit Carles Martínez ein Katalane an der Seitenlinie steht, soll für Casado besonders attraktiv sein. Die grundsätzlich offensive Ausrichtung des Teams und die Förderung von jungen Spielern unterm Bayer-Kreuz spiele ebenso eine wichtige Rolle in den Überlegungen des 1,72 Meter großen Sechsers.