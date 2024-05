Guirassy-Klausel niedriger als gedacht

Borussia Dortmund kann sich im Werben um Torjäger Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart über gute Nachrichten freuen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, liegt die Ausstiegsklausel für Klubs aus der Bundesliga niedriger als die ansonsten verankerten 20 Millionen Euro. Dem Bericht zufolge muss ein deutscher Klub stattdessen 18 Millionen Euro auf den Tisch legen. Beim BVB ist Guirassy mittlerweile Transferziel Nummer eins für die Offensive.

In Stuttgart spielt der 28-Jährige die beste Saison seiner Karriere und erzielte 28 Tore in 29 Spielen. Beim BVB könnte Guirassy Verkaufskandidat Sébastien Haller (29) beerben, dessen Zukunft ungewiss ist. In Schwaben hoffen die Verantwortlichen angesichts der Qualifikation für die Champions League nach wie vor auf einen Verbleib von Guirassy, der noch einen gültigen Vertrag bis 2026 besitzt. Neben dem BVB beschäftigen sich auch der AC Mailand, etliche Klubs aus England sowie der FC Bayern mit dem Angreifer.