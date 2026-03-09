Der Favorit im Goretzka-Poker

Der FC Arsenal hat offenbar gute Karten, Leon Goretzka (31) im Sommer ablösefrei unter Vertrag zu nehmen. „Arsenal liegt derzeit im Rennen um Leon Goretzka vorn. Ich habe gehört, dass er die Premier League liebt und sein Spielstil zum englischen Fußball passt. Allerdings konzentriert er sich diesen Sommer nicht auf einen einzigen Verein. Wenn Arsenal dabei ist, würde er sich gerne an den Verhandlungstisch setzen und sich Angebote anhören“, berichtet ‚Bild‘-Reporter Christian Falk auf seiner Website ‚cfbayerninsider.com‘.

Goretzka wird den FC Bayern im Sommer nach Ablauf seines Vertrags verlassen. Zuletzt kündigte der Mittelfeldakteur an, dass er „noch einmal richtig kompetitiven Fußball im Ausland spielen“ wolle. Das wäre bei den Gunners, die Platz eins der Premier League belegen und auch die Liga-Phase der Champions League gewannen, definitiv möglich. Eine finale Entscheidung wird jedoch noch auf sich warten lassen.