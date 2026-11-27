Oliver Kahn rät den Bayern-Verantwortlichen, trotz Verletzungsmisere nicht auf dem Transfermarkt aktiv zu werden, sondern auf die Jugend zu setzen. In der ‚Sky‘-Show ‚Triple – der Hagedorn-Fußballtalk‘ macht Kahn deutlich: „Schmeiß' die Jungspieler jetzt rein! Jetzt müssen sie zeigen, was sie können mit ihren Ansprüchen. Jetzt müssen sie schwimmen lernen auf dem Level.“

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Der Ex-Bayern-Boss sieht potenzielle Transfers im Winter kritisch: „Bloß kein Aktionismus jetzt. Wenn ich immer höre: Jetzt müssen da irgendwelche Wintertransfers gemacht werden. Die handelnden Personen wissen schon sehr genau: Wer kommt wann zurück und ist das wirklich notwendig? Die Frage ist auch immer, was gibt der Markt her? Gibt es Spieler, die den FC Bayern verbessern oder ist es gar nicht leicht, im Winter Spieler zu finden, die den Kader ergänzen?“