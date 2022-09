Koeman schießt gegen Barça-Präsident Laporta

Ronald Koeman hat die Entlassung beim FC Barcelona offenbar noch nicht verdaut. „Ich habe versucht, Wijnaldum für Barça zu verpflichten, aber ich bin gescheitert, weil der Präsident mich mehr ärgern wollte, als einen Spieler zu holen“, verrät Koeman gegenüber dem ‚Algemeen Dagblad‘ und führt aus: „Das hat die Operation verzögert und aus diesem Grund hat er sich für PSG entschieden. Sonst hätte er für Barcelona gespielt.“

Seit der Entlassung vor rund elf Monaten in Barcelona spart Koeman nicht an Kritik am Klub und vor allem Präsident Joan Laporta. „Sie haben mir nicht die Zeit gegeben, die sie dem neuen Trainer Xavi gegeben haben. Es ist immer noch schmerzhaft für mich. Jeder Trainer braucht Zeit und Geduld vom Vorstand. Diese Neuverpflichtungen hätte ich mir auch gewünscht. Aber mir wurde klar, dass Laporta mich loswerden wollte.“