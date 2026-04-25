Neuer Stürmer: Köln-Anfrage eingereicht

Geht dem 1. FC Köln ein hochinteressanter Angreifer ins Netz? Wie das bosnische ‚Meridian Sport‘ berichtet, haben die Geißböcke genauso wie die PSV Eindhoven eine Anfrage beim BSK Banja Luka eingereicht, Objekt der Begierde ist Matej Deket (16).

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Slavia Prag sei sogar schon einen Schritt weiter gegangen, indem ein offizielles Angebot unterbreitet wurde. Die Kölner sollten also zeitnah nachziehen, falls sie sich den Zuschlag sichern wollen.

Deket gehört in seiner Heimat zu den größten Versprechen der Zukunft. Für die U19 traf er in der laufenden Saison 13 Mal in 13 Partien, auch bei den Profis hat sich der 1,85 Meter große Linksfuß schon etabliert (sechs Scorerpunkte in 16 Einsätzen). Der technisch versierte Youngster bringt zudem Spielmacherqualitäten mit und kann als hängende Spitze agieren.

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Vieles deutet darauf hin, dass Deket im Sommer ein halbes Jahr vor Vertragsende den nächsten Karriereschritt wagt. In Banja Luka reibt man sich die Hände.