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Kommentar
UEFA Nations League

Gute Nachrichten von Yamal

von Lukas Weinstock
Lamine Yamal und Luis de la Fuente @Maxppp

Mit etwas Verzögerung ist Lamine Yamal im Kreis der spanischen Nationalmannschaft angekommen. „Er ist einsatzbereit und schließt sich uns heute an. Lamine ist in perfektem Zustand und bereit, am Sonntag die vollen 90 Minuten zu spielen“, verkündete Trainer Luis de la Fuente auf der Pressekonferenz nach dem 2:0-Sieg gegen Tschechien.

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In Folge des 2:1-Erfolgs des FC Barcelona bei Atlético Madrid hatte Yamal zuletzt mit Kniebeschwerden zu kämpfen. Diese hat er nun aber offenbar überwunden. Am Sonntag geht es für den Weltmeister gegen England (20:45 Uhr).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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