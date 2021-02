Flick: Kein Interesse an Löw-Nachfolge

Hansi Flick wird voraussichtlich auch in der kommenden Saison Trainer des FC Bayern bleiben und Jogi Löw nach der EM 2022 nicht als Bundestrainer beerben. Der ‚Bild am Sonntag‘ erklärt Flick: „Ich fühle mich in München wohl, ich fühle mich im Verein wohl. Ich habe eine tolle Mannschaft, ein tolles Trainer-Team, einen tollen Staff. […] Ich habe im Moment überhaupt keine Veranlassung, daran irgendetwas zu verändern.“ Außerdem verweist er auf seinen bis 2023 gültigen Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Über angeblich existierende Spannungen mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic sagt Flick: „Da wird zu viel hineininterpretiert“, und ergänzt, es sei „eine ganz normale Sache, dass der Sportvorstand und der Trainer mal ihre Meinungen über Spieler austauschen“. Einem möglichen Vorstoß von Oliver Bierhoff im Sommer erteilt der frisch gekürte Klub-Weltmeister jetzt schon eine Absage: „Ich weiß, was es bedeutet, beim FC Bayern zu arbeiten und sehe keinen Grund, über etwas anderes nachzudenken.“