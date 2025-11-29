Dayot Upamecano bekommt nach seiner Horror-Vorstellung (FT-Note 5,5) in der Champions League gegen den FC Arsenal (1:3) eine Pause. Der Abwehrspieler fehlt im Kader für das heutige Bundesligaspiel des FC Bayern gegen den FC St. Pauli (15:30 Uhr).

Als Grund gibt der Rekordmeister „Belastungssteuerung“ an. Bislang bestritt Upamecano in der laufenden Saison 22 von 25 möglichen Partien für die Münchner sowie die französische Nationalmannschaft. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus, dem Vernehmen nach entscheidet sich seine Zukunft zwischen den Bayern, Real Madrid und Paris St. Germain.