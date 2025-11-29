Menü Suche
Kommentar 47
Bundesliga

Überraschung um Upamecano

von Lukas Hörster
1 min.
Dayot Upamecano im Einsatz für den FC Bayern @Maxppp
FC Bayern 1-1 St. Pauli

Dayot Upamecano bekommt nach seiner Horror-Vorstellung (FT-Note 5,5) in der Champions League gegen den FC Arsenal (1:3) eine Pause. Der Abwehrspieler fehlt im Kader für das heutige Bundesligaspiel des FC Bayern gegen den FC St. Pauli (15:30 Uhr).

FC Bayern München
Dayot Upamecano steht heute nicht im Kader, der französische Nationalverteidiger erhält aufgrund der Belastungssteuerung eine Pause.
Bei X ansehen

Als Grund gibt der Rekordmeister „Belastungssteuerung“ an. Bislang bestritt Upamecano in der laufenden Saison 22 von 25 möglichen Partien für die Münchner sowie die französische Nationalmannschaft. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus, dem Vernehmen nach entscheidet sich seine Zukunft zwischen den Bayern, Real Madrid und Paris St. Germain.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (47)
