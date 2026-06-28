Ex-Schalker Bulut vor Bundesliga-Rückkehr?

Der Wechsel von Taylan Bulut vom FC Schalke 04 zu Besiktas im vergangenen Sommer hat sich bisher noch nicht ausgezahlt. Der 20-Jährige kam für die Schwarzen Adler erst in zehn Pflichtspielen zum Einsatz, weshalb Vereine ihre Chance wittern, den Rechtsverteidiger unter Vertrag zu nehmen. Nach drei Knappen-Saisons in der 2. Bundesliga könnte es für den Youngster ab der kommenden Spielzeit im deutschen Oberhaus weitergehen.

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Wie ‚Sky‘ berichtet, wird der deutsche U20-Nationalspieler beim FC Augsburg gehandelt. Die Verhandlungen sind zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht weit fortgeschritten, denn Bulut gilt als einer von vielen potenziellen Neuzugängen auf der Liste der Fuggerstädter.

Besiktas-Coach will Bulut halten

Ein offizielles Angebot wurde dementsprechend noch nicht eingereicht. Ende April hatte auch Borussia Mönchengladbach Interesse am Rechtsfuß signalisiert, doch nach der Verpflichtung von Yukhym Konoplia (26) dürfte dieses Thema vorerst abgekühlt sein.

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Bei Besiktas steht Bulut allerdings noch bis 2030 unter Vertrag. Zudem gilt es als unwahrscheinlich, dass der türkische Spitzenklub das Abwehrtalent abgeben möchte. Nach Informationen von ‚Habertürk‘ soll der neue Trainer Vincenzo Italiano ein großer Fan des Ex-Schalkers sein und fest mit ihm für die kommende Saison planen. Da sein direkter Konkurrent um die Rechtsverteidigerposition, Amir Murillo (30), allerdings ebenfalls am Bosporus bleiben soll, bleibt abzuwarten, wie viel Spielzeit Bulut in der Türkei tatsächlich in Aussicht steht.