Tielemans kündigt Leicester-Abschied an

Youri Tielemans wird Leicester City verlassen. Der Mittelfeldspieler hat seine Entscheidung, den Foxes den Rücken zu kehren, in einem Video bei Instagram bekanntgegeben. Wie es für den 26-Jährigen weitergeht, ist noch offen.

Für den diesjährigen Premier League-Absteiger stand der Belgier 195 Mal auf dem Rasen. Gemeinsam mit Leicester gewann er 2021 den FA Cup und 2022 den englischen Superpokal. In der vergangenen Woche wurde Tielemans mit der AS Rom in Verbindung gebracht.

