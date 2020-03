Trotz Sperre: Spielt City Champions League?

Unter Umständen wird Manchester City in der kommenden Saison trotz Sperre in der Champions League antreten. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, ist der Grund dafür, dass über den Einspruch des englischen Meisters vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) aus Zeitgründen erst im Laufe der Saison 2020/21 entschieden werden kann.

Sollte dem so sein, darf City aufgrund des offenen Ausgangs doch in der Königsklasse an den Start gehen. Aufgrund von Verstößen gegen das Financial Fairplay wurden die Skyblues für die kommenden beiden Spielzeiten aus der Champions League verbannt. Womöglich wird die Sperre nun aber um eine Saison nach hinten verschoben.