Bericht: Schalkes Kaufpflicht bei Pieringer ausgelöst

Die in Marvin Pieringers Leihvertrag an Bedingungen geknüpfte Kaufpflicht wurde offenbar schon ausgelöst. Nach Informationen der ‚Bild‘ erreichte der Stürmer vom FC Schalke 04 am 18. Dezember gegen den Hamburger SV (1:1) die notwendige Anzahl an Spielen. Pieringers neuer Kontrakt in Gelsenkirchen soll bis 2024 datiert sein.

Der SC Freiburg erhält dem Bericht zufolge eine Ablöse von „knapp unter 500.000 Euro“. Diese Summe erhöht sich, sollten die Königsblauen am Ende der Saison den Aufstieg in die Bundesliga perfekt machen. Bislang steuerte Pieringer zum Erfolg der Schalker zwei Tore und zwei Assists in der Liga bei.