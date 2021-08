FCA: Malone vor nächster Leihe

Der FC Augsburg will Maurice Malone (21) Spielpraxis in der zweiten Liga ermöglichen. Einem Bericht der ‚Augsburger Allgemeinen‘ zufolge ist eine Leihe im Unterhaus geplant. Als potenzieller Abnehmer steht der 1. FC Heidenheim parat.

In der vergangenen Spielzeit war Malone eine Etage tiefer am Ball. Während seiner Drittliga-Leihe beim SV Wehen Wiesbaden gelangen dem vielseitigen Offensivspieler starke zwölf Tore und neun Vorlagen. Für den FCA hat es in der noch jungen Saison bislang nur zu 13 Spielminuten im Pokal gegen den Greifswalder FC gereicht.