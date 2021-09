Ribéry: Heiße Spur in die Türkei – Optionen in Italien

Fatih Karagümrük arbeitet nach FT-Informationen an einem Transfer von Franck Ribéry. Der türkische Erstligist ist bereit, ein hohes Gehalt zu bezahlen, damit der Linksaußen in die Türkei zurückkehrt. Beim Süper Lig-Klub würde er auf seinen Ex-Bayern-Kollegen Medhi Benatia (34) treffen. Der marokkanische Abwehrspieler bemüht sich ebenfalls, Ribéry von einem Wechsel zu überzeugen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie Transfer-Insider Gianluca Di Marzio berichtet, gibt es aber auch Interesse von italienischen Klubs. So soll US Salernitana Kontakt aufgenommen haben. Für den Aufsteiger wäre die Verpflichtung des 38-Jährigen ein großer Coup – auch, um die Aufbruchstimmung in der Stadt zu erhalten. Nun will man den Franzosen in finanzieller Hinsicht überzeugen.

Mehrere Optionen in der Serie A

US Salernitana ist aber nicht der einzige italienische Verein, der den Routinier auf dem Zettel hat. Auch Hellas Verona und Sampdoria Genua sollen angeklopft haben.

Eine Rückkehr zum FC Bayern war im Sommer ebenfalls ein Thema, kam aber nicht zustande. Laut der ‚Sport Bild‘ gab es zwischen Ribéry und Uli Hoeneß Kontakt. Der Ehrenpräsident der Münchner soll sich sogar dafür eingesetzt haben, dass der ehemalige Bayern-Star zum zweiten Mal zum Ligaprimus wechselt. Der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatten dies jedoch abgelehnt.