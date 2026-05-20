Tragischer Held doch in die 2. Liga?

Mit dem MSV Duisburg hat Rasim Bulic auf tragische Art und Weise den Aufstieg in die 2. Bundesliga verpasst, doch für den 25-Jährigen könnte sich die Tür zum Unterhaus dennoch öffnen. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, zeigt der FC St. Pauli großes Interesse an einer Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bulic war im vergangenen Sommer von Jahn Regensburg zu den Zebras gewechselt und avancierte prompt zum Schlüsselspieler. Der Rechtsfuß stand in 31 Drittligaspielen in der Startelf und besitzt im Ruhrgebiet noch einen Vertrag bis 2027. Im dramatischen Saisonfinale gegen Viktoria Köln (1:1) scheiterte Bulić in der letzten Minute der Nachspielzeit am Pfosten, was Duisburg den Sprung auf den dritten Platz verwehrte.