Igor Matanovic (23) weckt angeblich Begehrlichkeiten in der Premier League. ‚CaughtOffside‘ zufolge wurde bei Manchester United über einen möglichen Transfervorstoß beim Freiburg-Stürmer diskutiert. Zudem soll sich Tottenham Hotspur mit dem Kroaten (zwölf Länderspiele) beschäftigen.

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Bei den Red Devils wäre der gebürtige Hamburger als möglicher Nachfolger für Joshua Zirkzee (25) eingeplant, der in diesem Sommer den Abflug machen könnte. Der Bundesligist wäre vermutlich erst ab einer hohen Ablösesumme verhandlungsbereit. In der vergangenen Spielzeit markierte Matanovic 15 Treffer und vier Vorlagen für den Sport-Club.