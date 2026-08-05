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Hoher Preis: Nächster Klub will TSG-Stürmer Zeitler

von Dominik Sandler - Quelle: Salzburger Nachrichten
1 min.
Deniz Zeitler beim Training @Maxppp

Die TSG Hoffenheim verhandelt nicht nur mit dem SC Paderborn über einen Wechsel von Deniz Zeitler. Wie die ‚Salzburger Nachrichten‘ berichten, zeigt RB Salzburg starkes Interesse am 19-Jährigen, der vor einem Jahr für eine Million Euro vom FC Ingolstadt zur TSG gewechselt war. Inzwischen fordert der Bundesligist laut der Zeitung über fünf Millionen Euro für den Mittelstürmer.

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Hoffenheim zeigt sich offen für einen Verkauf, wenn das Angebot stimmt. Für die erste Mannschaft kam Zeitler noch kein einziges Mal zum Einsatz, sammelte aber in der 3. Liga schon reichlich Erfahrung. In der vergangenen Saison erzielte der deutsche U20-Nationalspieler 15 Tore und legte zwei weitere vor.

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