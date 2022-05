„Wertschätzung keine Einbahnstraße“: Kahn reagiert auf Lewandowski-Vorstoß

„Meine Geschichte bei Bayern ist vorbei. Ich kann mir nicht vorstellen, die Zusammenarbeit mit den Bayern nach den Ereignissen der letzten Monate fortzusetzen. Der Transfer wird für beide Seiten das Beste sein.“ Robert Lewandowski (33) versuchte heute, den FC Bayern hinsichtlich seines Wechselwunschs unter Druck zu setzen.

Ein Umgang, der dem Vorstandsboss des Rekordmeister nicht gefällt. Gegenüber ‚Sport1‘ sagt Oliver Kahn: „Warum Robert diesen Weg gewählt hat, kann ich Ihnen nicht sagen. Solche Äußerungen in der Öffentlichkeit bringen keinen weiter. Robert wurde hier zweimal in Folge Weltfußballer – ich denke, er sollte wissen, was er am FC Bayern hat.“

Zudem betont der Ex-Keeper: „Wertschätzung ist keine Einbahnstraße.“ Lewandowski soll auch wegen mangelnder Wertschätzung – die Bayern bemühten sich um Erling Haaland (21) als Nachfolger – zum FC Barcelona wechseln wollen. Die Münchner sitzen angesichts eines Vertrags bis 2023 aber am längeren Hebel. Zuletzt unterstrichen die Verantwortlichen immer wieder, auf das Arbeitspapier pochen zu wollen.