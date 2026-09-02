Köln bangt um El Mala

Dem 1. FC Köln drohen für die Auswärtspartie gegen den VfB Stuttgart am Freitag (20:30 Uhr) zwei bittere Ausfälle. Wie die Rheinländer mitteilen, konnten Said El Mala (20) und Thijs Dallinga (26), die beiden Torschützen vom 3:2-Auftaktsieg gegen die TSG Hoffenheim, am heutigen Mittwoch krankheitsbedingt nicht am Training teilnehmen.

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Auf die Frage, ob es das Offensivduo gegen den VfB in den Kader schaffe, antwortete Kölns Cheftrainer René Wagner auf der Pressekonferenz: „Das müssen wir morgen schauen. Bei beiden sieht es so aus, dass es eng werden kann. Da müssen wir jetzt von Tag zu Tag schauen.“