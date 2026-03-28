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Inklusive Bayern: So plant Vasilj

von Dominik Sandler - Quelle: Hamburger Abendblatt
Nikola Vasilj steht beim FC St. Pauli zwischen den Pfosten @Maxppp

Im Sommer könnte für Nikola Vasilj vom FC St. Pauli eine Veränderung anstehen. Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, erwägt der 30-Jährige einen Wechsel. Sein Vertrag bei den Kiezkickern läuft im Falle des Klassenerhalts bis 2027, bei einem Abstieg wäre er ablösefrei.

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Möglich sei aber auch eine Verlängerung in Hamburg, so die Zeitung. Außerdem komme für Vasilj nur beim FC Bayern der Posten als zweiter Torhüter in der Bundesliga infrage. Zu Brighton & Hove Albion sowie Nottingham Forest bestehen außerdem Kontakte, die im Sommer für einen Wechsel genutzt werden könnten.

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