Inklusive Bayern: So plant Vasilj

Im Sommer könnte für Nikola Vasilj vom FC St. Pauli eine Veränderung anstehen. Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, erwägt der 30-Jährige einen Wechsel. Sein Vertrag bei den Kiezkickern läuft im Falle des Klassenerhalts bis 2027, bei einem Abstieg wäre er ablösefrei.

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Möglich sei aber auch eine Verlängerung in Hamburg, so die Zeitung. Außerdem komme für Vasilj nur beim FC Bayern der Posten als zweiter Torhüter in der Bundesliga infrage. Zu Brighton & Hove Albion sowie Nottingham Forest bestehen außerdem Kontakte, die im Sommer für einen Wechsel genutzt werden könnten.