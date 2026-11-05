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Eintracht: Erster Job für Chatzialexiou

von Emanuel Schultz - Quelle: Bild
Elias Baum sitzt auf der Bank von Eintracht Frankfurt @Maxppp

Eintracht Frankfurt möchte den Vertrag mit Elias Baum (21) über 2028 hinaus verlängern. Das berichtet die ‚Bild‘. Die Hessen planen langfristig mit dem Außenverteidiger. Eine Baum-Verlängerung stehe in den kommenden Monaten auf der Agenda.

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Noch im Sommer galt Baum bei der Eintracht als möglicher Abschiedskandidat. Mit überzeugenden Leistungen konnte sich der 21-Jährige jedoch in den Vordergrund spielen und offenbar für einen langfristigen Verbleib empfehlen. Die Vertragsverlängerung könnte zu einer der ersten Amtshandlungen des neuen Sport-Bosses Joti Chatzialexiou werden.

veröffentlicht am
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