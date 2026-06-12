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Gladbach bedient sich bei ManCity

von Martin Schmitz - Quelle: Rheinische Post
1 min.
Eugen Polanski steht bei Borussia Mönchengladbach in der Kritik @Maxppp

Bei Borussia Mönchengladbach schreitet der Umbau des Trainerteams voran. Wie die ‚Rheinische Post‘ berichtet, hat der Bundesligist zwei neue Co-Trainer an der Angel, die Eugen Polanski ab der neuen Saison unterstützen sollen. Dem aktuellen Cheftrainer wurde zuletzt von Sportdirektor Rouven Schröder das Vertrauen ausgesprochen, der dabei jedoch ankündigte: „Wir werden um Eugen herum ein neues Trainerteam bauen.“ Teil dessen wird laut Bericht der ehemalige Mainz 05-Coach Jan-Moritz Lichte, der noch bis Sommer als Nachwuchstrainer bei Manchester City aktiv ist, seinen Abschied jedoch bereits angekündigt hat.

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Zudem soll auch Markus Gellhaus kommen, der aktuell als Co-Trainer von Daniel Brinkmann bei Hansa Rostock aktiv ist. Unklar ist derzeit, wer dafür das Trainerteam um Polanski verlassen wird. Laut ‚Rheinischer Post‘ spricht aktuell vieles dafür, dass Tony Jantschke und Tobias Trulsen an Bord bleiben und Oliver Neuville und Guido Streichsbier Platz machen müssen.

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