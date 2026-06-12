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Premier League

Porro-Deal vor dem Abschluss

von Lukas Weinstock - Quelle: The Athletic
1 min.
Pedro Porro regt sich auf @Maxppp

Tottenham Hotspur gelingt es allem Anschein nach, Pedro Porro von einer Vertragsverlängerung zu überzeugen. Laut ‚The Athletic‘ stehen die Parteien kurz vor einer Einigung. Demzufolge winkt dem Rechtsverteidiger eine Verlängerung um zwei weitere Jahre bis 2030.

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Durch das neue Arbeitspapier steigt Porro zu den Topverdienern auf, berichtet ‚The Athletic‘. Der 26-Jährige wechselte 2023 für summa summarum 45 Millionen Euro nach London. Mittlerweile gehört er bei den Spurs zu den Leistungsträgern. Bei Real Madrid war Porro zuletzt ein Kandidat für die Nachfolge von Dani Carvajal (34), dem Vernehmen nach haben sich die Königlichen jedoch für Denzel Dumfries (30) entschieden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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