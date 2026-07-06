Lautern lässt Alidou ziehen

Der 1. FC Kaiserslautern gibt Faride Alidou endgültig ab. Der flexible Offensivakteur wechselt zu Holstein Kiel. Von den Störchen wird der 24-Jährige mit einem Einjahresvertrag inklusive Verlängerungsoption ausgestattet.

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Moin, Faride Alidou✌️



Der 24-jährige flexible Offensivspieler wechselt vom 1. FC Kaiserslautern zu unseren Störchen und erhält einen Einjahresvertrag mit Verlängerungsoption.



Schön, dass du an Bord bist, Faride! 🙌

_#KielAhoi pic.twitter.com/5B7kA1NMj0 — Holstein Kiel (@Holstein_Kiel) July 6, 2026

Die vergangene Rückrunde verbrachte Alidou leihweise bei Eintracht Braunschweig. Jetzt kehrt der frühere deutsche U21-Nationalspieler den Roten Teufeln dauerhaft den Rücken.