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Offiziell 2. Bundesliga

Lautern lässt Alidou ziehen

von Julian Jasch
Faride Alidou im BTSV-Trikot @Maxppp

Der 1. FC Kaiserslautern gibt Faride Alidou endgültig ab. Der flexible Offensivakteur wechselt zu Holstein Kiel. Von den Störchen wird der 24-Jährige mit einem Einjahresvertrag inklusive Verlängerungsoption ausgestattet.

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Die vergangene Rückrunde verbrachte Alidou leihweise bei Eintracht Braunschweig. Jetzt kehrt der frühere deutsche U21-Nationalspieler den Roten Teufeln dauerhaft den Rücken.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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