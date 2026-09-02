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Mainz verleiht Hong

von David Hamza
1 min.
Hyun-seok Hong im Mainz-Trikot @Maxppp

Mainz 05 verleiht Hyun-seok Hong (27) an den dänischen Erstligisten und Conference League-Teilnehmer FC Midtjylland. Schon in der vergangenen Saison war der offensive Mittelfeldspieler an den FC Nantes und die KAA Gent verliehen. In Mainz steht der 16-fache südkoreanische Nationalspieler bis 2028 unter Vertrag.

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Sportdirektor Niko Bungert erklärt: „Hyun-seok hat sich in der Vorbereitung bei uns extrem engagiert und körperlich topfit gezeigt, aber wir konnten ihm aufgrund der sehr hochklassigen Konkurrenz keine Aussicht auf Einsatzminuten geben. Deshalb haben wir dem Leihtransfer zum FC Midtjylland zugestimmt. Wir wünschen ihm, dass er dort mit der Teilnahme seines Klubs an der Meisterschaft, dem Pokal und der Conference League die gewünschten Spiele bekommt und sich wieder in den Vordergrund spielen kann.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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