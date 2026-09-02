Mainz 05 verleiht Hyun-seok Hong (27) an den dänischen Erstligisten und Conference League-Teilnehmer FC Midtjylland. Schon in der vergangenen Saison war der offensive Mittelfeldspieler an den FC Nantes und die KAA Gent verliehen. In Mainz steht der 16-fache südkoreanische Nationalspieler bis 2028 unter Vertrag.

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𝗩𝗘𝗟𝗞𝗢𝗠𝗠𝗘𝗡 Hong Hyun-seok 🇰🇷



Den 27-årige offensivspiller skifter til FC Midtjylland på en etårig lejeaftale fra tyske Mainz 05 👋



➜ https://t.co/nQF6v2G9Vp pic.twitter.com/WCa29j7jdl — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) September 2, 2026

Sportdirektor Niko Bungert erklärt: „Hyun-seok hat sich in der Vorbereitung bei uns extrem engagiert und körperlich topfit gezeigt, aber wir konnten ihm aufgrund der sehr hochklassigen Konkurrenz keine Aussicht auf Einsatzminuten geben. Deshalb haben wir dem Leihtransfer zum FC Midtjylland zugestimmt. Wir wünschen ihm, dass er dort mit der Teilnahme seines Klubs an der Meisterschaft, dem Pokal und der Conference League die gewünschten Spiele bekommt und sich wieder in den Vordergrund spielen kann.“