Bundesliga-Erfahrung: Zwei Reitz-Alternativen für RB

Rocco Reitz steht bei RB Leipzig hoch im Kurs. Sollte ein Transfer jedoch nicht zu realisieren sein, hat man zwei Alternativen im Visier.

von Luca Hansen - Quelle: Sky
Rocco Reitz im grünen Jersey von Borussia Mönchengladbach @Maxppp

Rocco Reitz (23) von Borussia Mönchengladbach steht ganz oben auf der Wunschliste von RB Leipzig. Der Brauseklub will den Mittelfeldspieler, der auch von Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen umworben wird, im Sommer verpflichten. Die Ausstiegsklausel von 28 Millionen Euro ist Leipzig laut ‚Sky‘ aber zu hoch. Gleichzeitig nennt der TV-Sender zwei Alternativen für Reitz.

Zum einen beschäftigen sich die Sachsen mit Arne Engels (22) von Celtic Glasgow. Der Belgier kennt die Bundesliga, spielte zwischen Januar 2023 und Sommer 2024 für den FC Augsburg. Zum anderen verfolgt RB die Entwicklung von Ardon Jashari, der im Sommer unter anderem von Leverkusen umworben wurde. Letzendlich entschied sich der 23-Jährige aber für den AC Mailand. Bei den Rossoneri kommt er jedoch kaum zum Zug kommt.

Deadline für Schlager?

Bei Xaver Schlager (28) pocht Leipzig dem Bezahlsender zufolge derweil auf eine zeitnahe Entscheidung. Noch im Januar will RB wissen, ob Schlager bleiben will oder nicht, um die Kaderplanung für die kommende Saison bestmöglich vorantreiben zu können.

Der Vertrag des verletzungsanfälligen Mittelfeldmotors läuft zum Saisonende aus. Unter anderem Juventus Turin und die AS Rom sind interessiert. Zwar laufen die Gespräche weiter, aktuell deutet jedoch alles auf einen ablösefreien Abgang hin. Eine Verlängerung wäre eine faustdicke Überraschung. Es bleibt abzuwarten, wer in der kommenden Saison das Zentrum von RB bespielt.

