Barça: Nur fünf Spieler unverkäuflich

Beim FC Barcelona könnte es im Sommer zu einem größeren Stühlerücken kommen. Einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge sind nur fünf Spieler im Kader der Blaugrana unverkäuflich. Die Rede ist von Marc-André ter Stegen (27), Lionel Messi (32), Frenkie de Jong (22), Sergio Busquets (31) und Gerard Piqué (33).

Alle anderen Akteure könnten dagegen unter Umständen in andere Transfers eingebaut werden. Barça will mindestens für vier Positionen neues Personal an Bord holen. Ein zentraler Stürmer, ein Flügelstürmer, ein Rechtsverteidiger und ein Innenverteidiger stehen auf der Wunschliste.